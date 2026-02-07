Realitatea de Mehedinti - Știri de Ultimă Oră

Trei petroliere iraniene, cu o încărcătură totală de circa cinci milioane de barili de țiței, au părăsit miercuri Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, primele astfel de nave plecate din porturile iraniene după blocada impusă acestora de SUA începând de luni, a anunțat vineri societatea de monitorizare a transportului maritim Kpler.