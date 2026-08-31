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EXCLUSIV: Legătura dintre afaceristul Hanț și fugarul Ghiță. Ce spune generalul în rezervă Nicolae Iană

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat31 aug. 2026, 08:05
Actualizat31 aug. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS

Generalul în rezervă Nicolae Iană a făcut dezvăluiri incendiare în exclusivitate pentru Realitatea PLUS despre controversatul afacerist Hanț Constantin care este vizat de DNA. Nicolae Iană susține că Hanț a făcut nenumărate afaceri bănoase cu fugarul Sebastian Ghiță, cu care se cunoaște de mai bine de 20 de ani. Realitatea PLUS le-a solicitat puncte de vedere lui Sebastian Ghiță, Hanț Constantin și Victor Ciutacu, însă până în acest moment nu au răspuns.

Nicolae Iană: ...și la Viena, într-adevăr, personal, domnul Hantz, în nenumărate rânduri spunea ce influență și ce bine o duce el în afaceri pe relația cu domnul Ghiță. În momentul în care a venit președinte, Băsescu a dat ordin ministrului Telecomunicațiilor să nu-i dea niciun ban lui Ghiță până nu vine și dă subsemnatului cât comision a dat, pe ce contracte și cui. Dar ei au făcut banii înainte, pe softuri. Cu Ghiță a făcut foarte mulți bani, pentru că au fost... reprezentau...

Alessia Păcuraru: Deci o relație între Constantin Hantz și Sebastian Ghiță care nu e doar de câțiva ani?

Nicolae Iană: E veche. Relația între Sebastian Ghiță și Hantz rămâne de de acum 20 de ani.

Alessia Păcuraru: Înainte să vă bage în cârdășie.

Nicolae Iană: Dacă nu-i convenea poziția dumneavoastră sau altceva, Ghiță permanent crea ceva. Și Ciutacu era una dintre persoanele pe care el credea... Cu asta se ocupau: dezinformare sau manipulare. Așa a ajuns domnul Ciutacu ca să vă spun la avans, să-și facă banii, primii bani. Doamnă, au interesul să decredibilizeze. Cum ei fiind pușcăriași și fugari sunt decredibilizați și cuvântul lor nu mai are valoare, încearcă și pe cei care-i devalizează și-i demască să ajungă în postura lor. Când a spus unul dintre oamenii din studio, a zis: „Domne, generalul în 7 ani a condus 5 continente.” Domnul Ciutacu... Ăsta a fost Magellan.

Alessia Păcuraru: De aceea acele atacuri care au venit din partea lui Victor Ciutacu, a altor jurnaliști de carton?

Nicolae Iană: Păi dacă Victor a fost crescut în spiritul ăsta de a numi oameni... Să-i spunem Notre-Dame, să nu-i dăm alt nume. Știe el cine-i Notre-Dame...

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