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Sanatate· 2 min citire
Grevă în peste 500 de spitale din țară, astăzi. Revoltă uriașă față de legea salarizării
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 09:00
Actualizat20 iul. 2026, 10:15
SursăRealitatea PLUS
Activitatea în peste 500 de spitale din România este întreruptă, luni, între orele 09:00 și 11:00, în cadrul unei greve de avertisment organizate de sindicatele din sănătate, nemulțumite de noua formă a legii salarizării.
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