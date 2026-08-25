Alertă aeriană în Tulcea: mesaj RO-Alert pentru nordul județului. Precizările MApN: Fără intrări în spațiul aerian

Un mesaj RO-Alert a fost transmis marți dimineață locuitorilor din nordul județului Tulcea, autoritățile avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Populația a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri, adăposturi de protecție civilă sau, în lipsa acestora, în interiorul locuințelor, departe de geamuri și pereții exteriori.
Alerta aeriană din Tulcea s-a încheiat. MApN: Nu au fost pătrunderi în spațiul aerian
Alerta aeriană emisă în nordul județului Tulcea a încetat marți, la ora 9.04, au anunțat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN). Potrivit autorităților, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național pe durata alertei.
Alertă aeriană marți dimineață: Aeronave F-18 trimise să monitorizeze o țintă la granița cu Ucraina
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, marți dimineață, o țintă aeriană la doar 4 kilometri est de localitatea Vâlcove, în imediata apropiere a frontierei dintre România și Ucraina, au transmis reprezentanții instituției.
Pentru monitorizarea strictă a spațiului aerian național și a zonei de frontieră, două aeronave de luptă F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută misiuni de poliție aeriană de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de urgență de la sol, mai arată sursa citată.
În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru a activa procedurile de siguranță. Ca urmare, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert transmis la ora 07:31 cu privire la posibilele riscuri din spațiul aerian.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Alerta a fost emisă marți, la ora 7:32, iar durata estimată a acesteia este de 90 de minute.
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul transmis populației.
Noua alertă vine la câteva ore după cea emisă luni seară pentru aceeași zonă. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, la ora 22:37, sistemul de supraveghere radar a detectat două ținte aeriene la 25 de kilometri nord-vest de Insula Șerpilor, care evoluau către frontiera României.
Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol. Un mesaj RO-Alert a fost transmis atunci locuitorilor din nordul județului Tulcea la ora 22:55.
Potrivit MApN, la ora 22:58 contactele aeriene au dispărut de pe radar, iar pe teritoriul Ucrainei au fost raportate explozii. Ministerul a precizat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.
Val de alerte aeriene în Tulcea, în ultimele luni
Județul Tulcea, în special localitățile din nordul și nord-estul județului, a fost vizat în repetate rânduri de mesaje RO-Alert în acest an, pe fondul atacurilor cu drone și al activității aeriene din apropierea frontierei dintre România și Ucraina.
Pe 14 iunie, locuitorii din nordul județului au primit o avertizare privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, după atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei românești. MApN a anunțat atunci că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impacturi cu solul.
O nouă alertă a fost emisă pe 7 iulie, după detectarea unui grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar autoritățile au anunțat ulterior că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.
În 27 iulie, o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, în zona de nord-est a județului Tulcea, înainte de a reveni pe teritoriul Ucrainei. La începutul lunii august, autoritățile au anunțat și descoperirea unor resturi de dronă în zona localității Periprava, la aproximativ un kilometru de frontieră.
Seria de incidente a continuat și în august, când au fost emise mai multe alerte pentru Tulcea și, în unele situații, și pentru județul Galați, după detectarea unor ținte aeriene în apropierea frontierei. Pe 21 august, MApN a anunțat mobilizarea unor aeronave de luptă și a unui elicopter, iar ulterior a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.