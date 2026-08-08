A doua barjă a ajuns pe fundul Dunării. Ce urmează pentru Reactorul 2 de la Cernavodă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 aug. 2026, 11:40

Operațiunea pentru redirecționarea unei părți din debitul Dunării către Cernavodă a trecut cu succes de prima etapă. A doua barjă încărcată cu rocă a fost scufundată controlat în zona brațului Bala, după o intervenție care a durat aproximativ 11 ore.

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