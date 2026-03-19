Accident cu cinci persoane implicate pe DN6, între Orșova și Severin. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri
Circulația rutieră pe DN6, între Orșova și Drobeta-Turnu Severin, a fost blocată temporar joi, în urma unui accident rutier produs în zona Viaductului Vodița. În eveniment au fost implicate trei autovehicule, o autoutilitară și două autoturisme, în care se aflau cinci persoane, printre care și un minor.
În acest moment, este blocată singura cale de acces între Oltenia și Banat.
Potrivit ISU Mehedinți, Secția de Pompieri Orșova a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj SAJ a acordat sprijin medical.
Echipajele de intervenție au evaluat toate cele cinci persoane implicate, patru adulți și un minor, care erau conștiente și cooperante. După acordarea primului ajutor, acestea au refuzat transportul la spital.
Pompierii au asigurat zona pentru prevenirea incendiilor, iar traficul a fost reluat ulterior în condiții normale, după finalizarea cercetărilor efectuate de poliție pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Citește și:
- 15:57 - Statele Unite își mențin obiectivele în Iran: „Nu îi vom permite să obțină arma nucleară”
- 15:34 - Moscova transmite un mesaj dur: participarea la operațiunea SUA în Ormuz înseamnă implicare directă în război
- 14:50 - Asigurări de la autorități: stocurile de combustibil depășesc 2 milioane de tone, piața rămâne stabilă
- 13:22 - Românii reciclează din ce în ce mai mult
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News