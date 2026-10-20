Amendă de 30.000 de lei în Mehedinți pentru transportul ilegal de deșeuri medicale

Amendă de 30.000 de lei în Mehedinți pentru transportul deșeurilor medicale. Garda de Mediu a identificat nereguli pe DN67, în zona Broșteni.
Un operator economic a fost sancționat cu 30.000 de lei de Garda de Mediu Mehedinți, în urma unui control desfășurat pe DN67, în zona comunei Broșteni. Comisarii au identificat două autoutilitare care transportau deșeuri medicale și au constatat încălcări ale legislației de mediu.
Control al Gărzii de Mediu pe DN67, în zona Broșteni
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Mehedinți, în colaborare cu polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, a desfășurat o acțiune de verificare a transporturilor de deșeuri.
În timpul controalului efectuat pe DN67, în apropierea comunei Broșteni, echipele mixte au identificat două autoutilitare care aparțineau aceluiași operator economic și transportau deșeuri medicale.
Verificările au scos la iveală nereguli privind respectarea legislației de mediu aplicabile transportului deșeurilor. În urma abaterilor constatate, societatea a primit o amendă în valoare de 30.000 de lei.
Operatorul economic trebuie să remedieze neregulile
Pe lângă sancțiunea contravențională, comisarii Gărzii de Mediu au dispus măsuri pentru intrarea în legalitate, în vederea respectării prevederilor legale privind transportul deșeurilor.
Acțiunea a fost organizată în baza Planului Comun de Acțiune pentru verificarea legalității activităților de transport al deșeurilor.
Autoritățile continuă verificările pentru identificarea și sancționarea abaterilor de la normele de protecție a mediului.
Sursa informațiilor: Garda de Mediu Mehedinți.