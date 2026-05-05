Anca Alexandrescu, atac frontal la Executiv: „Guvernul Bolojan pregătește un memorandum secret de 1 miliard de lei cu OMV Petrom”

Anca Alexandrescu l-a atacat la Realitatea Plus pe premierul Ilie Bolojan, susținând că Guvernul a încercat să voteze în ședința de marți un memorandum confidențial care prevede o tranzacție de 1 miliard de lei între Ministerul Finanțelor și OMV Petrom.

„Am aflat încă de ieri și am postat pe pagina mea de socializare că s-a încercat votarea unui memorandum confidențial care cuprinde o tranzacție de 1 miliard de lei între Ministerul Finanțelor și OMV Petrom", a declarat Alexandrescu, precizând că deține două documente în draft pe care le va face publice după primirea unui punct de vedere oficial din partea Guvernului.

Potrivit Ancăi Alexandrescu, memorandumul ar fi discutat într-un cerc restrâns, implicând reprezentanți OMV și consilierul Jurcă, descris drept „mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan".

Alexandrescu susține că documentul a fost retras de pe ordinea de zi după ce informațiile au ajuns în spațiul public, însă nu exclude reintroducerea lui până la finalul ședinței de guvern.

Anca Alexandrescu a reiterat și acuzațiile anterioare, susținând că după o vizită la Viena, Bolojan a prelungit cu 15 ani licențele OMV Petrom, deși compania nu și-ar fi îndeplinit obligațiile contractuale și ar fi trebuit sancționată cu peste 20 de milioane de euro. De asemenea, jurnalista a acuzat că majorarea redevenței anunțată ca fiind de 40% reprezintă în realitate o creștere „infimă", de la 4 la 6 lei, fără impact real asupra profiturilor companiei.

„Eu sunt cea care am scos la suprafață contractul de privatizare Petrom, nu este niciun dubiu, v-am arătat lucrul acesta, m-am dus cu el la parchet. Am scos la suprafață toate mizeriile, faptul împreună cu Dian Popescu am arătat că după ce a fost în vizită la Viena Ilie Bolojan a venit și a prelungit pe cu 15 ani licențele pentru OMV, deși OMV-ul nu-și îndeplinise datoriile conform contractului și ar fi trebuit taxat cu peste 20 de milioane de euro.

A mințit că a crescut redevența cu 40% în realitate fiind de la 4 la 6 lei, o creștere infimă, evident, care nu impactează asupra profiturilor uriașe pe care OMV-ul le face și nu mai știu ce să facă cu banii scot banii din țară pe toate canalele la subsidiarele lor în așa fel încât să nu plătească în mod real taxele și impozitele către statul român.

Negocieri „pe sub ușă", cu mâna dreaptă a lui Bolojan

Acum pe sub ușă, așa cum am aflat încă de ieri și am postat pe pagina mea de socializare, s-a încercat votarea unui în ședința de guvern votarea unui memorandum confidențial care cuprinde o tranzacție de 1 miliard de lei între Ministerul Finanțelor și OMV Petrom.

Am două documente în draft, așteptăm punctul de vedere de la guvern, le vom face publice imediat după ce vom după ce vom avea și punctul de vedere de la guvern. Diseară vom discuta pe larg despre acest lucru. Acest memorandum este discutat în cerc restrâns de OMV și de domnul Jurcă care este mâna dreaptă a lui Ilie Bolojan, din nou din nou o decizie care este luată pe sub ușă împotriva statului român și împotriva românilor.

Acuzații și despre prelungirea licențelor OMV

Iată acest lucru confirmă că Ilie Bolojan știe că va aplica va pleca și încearcă pe ultima sută de metri să rezolve probabil toate cererile care i-au venit de la Bruxelles, de la Paris, de la Viena, de la Berlin și așa mai departe și cu seif este în aceeași situație, tot la confidențiale vor să-l bage. Iată acum și acesta acord cu OMV.

Din informațiile ultimele pe care le am nu au curaj să-l bage în ședința de guvern din această dimineață, era pregătit pentru a intra ieri dar pentru că s-a aflat în spațiul public au pus în așteptare. Nu știu ce se va întâmpla până la sfârșitul ședinței de guvern dar am vrut să semnalez public că se pregătește și această ultimă lovitură dată de Ilie Bolojan în favoarea celor de la OMV.”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.