Atenție la noi tentative de fraudă. False convocări cu presupuse infracțiuni circulă în numele Poliției

Sursă: realitatea.net

Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment privind apariția unor noi tentative de fraudă care folosesc identitatea instituțiilor de aplicare a legii, atât din România, cât și din străinătate.

Escrocii trimit e-mailuri și mesaje false care invocă presupuse infracțiuni și solicită un răspuns rapid, amenințând destinatarii cu sancțiuni drastice dacă nu reacționează imediat.

Atacatorii cibernetici folosesc aceste mesaje pentru a determina oamenii să acceseze link-uri periculoase sau să furnizeze date personale. Ministerul atrage atenția asupra faptului că aceste e-mailuri nu provin din surse oficiale și recomandă prudență maximă: nu accesați link-urile primite, nu furnizați date personale, blocați și raportați adresele suspecte.

Cum arată tentativele de fraudă

În exemplul postat de Ministerul Afacerilor Interne, avem de a face cu o falsă convocare cu antetul Poliției Române. Stilul mesajului diferă clar de cel oficial, iar greșelile gramaticale sunt evidente încă din prima propoziție: „Sunt domnule Vlad Nistor, comisar șef de Poliție de Investigații Criminale si infracțiuni penală”. Escrocii susțin în mesaj că destinatarul ar fi accesat site-uri interzise și îl acuză de infracțiuni grave. Scopul lor este să provoace panică, astfel încât persoana să reacționeze rapid și să încerce să își dovedească nevinovăția, oferindu-le astfel informații sau acces la date personale.

Măsuri de protecție

Ministerul recomandă următoarele măsuri pentru protecție:

Nu accesați link-urile primite în astfel de mesaje.

Nu furnizați date personale sub nicio formă.

Blocați și raportați adresele suspecte.

Dacă ați interacționat deja cu un astfel de mesaj, este esențial să:

Verificați și securizați dispozitivul folosit.

Schimbați parolele conturilor importante.

Protejați-vă conturile bancare și financiare.

Sesizați poliția, fie online, fie la cea mai apropiată unitate de poliție.

O secundă în plus de atenție poate face diferența și vă ajută să rămâneți în siguranță în fața tentativelor de fraudă cibernetică.