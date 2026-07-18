Bărbat, săltat de mascați după ce a amenințat pe Tiktok că-și va ucide iubita

Scris de Andreea Damian Publicat: 18 iul. 2026, 16:28

Un bărbat din București a fost săltat de polițiști după ce a amenințat pe rețelele de socializare că merge la iubita lui și o agresează. Oamenii legii au văzut postarea acestuia și au descins peste el.

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