Actualitate· 1 min citire
Consulul României la Haifa dezminte zvonurile privind închiderea Mormântului lui Iisus Hristos
20 mar. 2026, 08:22
Articol scris de Scris de Realitatea de Mehedinti
Sursă: realitatea.net
Consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale.
Informaţiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel şi presupusa închidere a Mormântului lui Hristos sunt false, atenţionează consulul României la Haifa, Adrian Brâncoveanu.
Pe contul său de Instagram, consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale şi de încredere.
Şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat, pentru Basilica.ro, că nu există o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.
Citește și:
- 10:07 - Scandal la dezbaterea proiectului de buget. Discuțiile s-au încheiat la ora 3:00 dimineața și se reiau la acestă oră
- 08:48 - Primăvară „clasică”: meteorologii anunță temperaturi și precipitații normale pentru început de aprilie. Prognoza pe 4 săptămâni
- 08:27 - Ediție EVENIMENT la Realitatea Plus: Românii, în direct cu Laurențiu Botin despre CRIZA carburanților
- 08:20 - Traian Băsescu le recomandă românilor să lase mașinile acasă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News