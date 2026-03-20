Ilie Bolojan sfidează din nou presa, chiar în ziua crucială a votului pentru buget

Sursă: realitatea.net

Șeful Guvernului, deranjat când i se adresează întrebări

Un nou gest sfidător al lui Ilie Bolojan. Premierul a refuzat din nou să răspundă întrebărilor presei în Palatul Parlamentului, unde se afla pentru a purta discuții despre buget.

Șeful guvernului a avut episoade similare din ultimele săptămâni, evitând dialogul public în momente-cheie ale dezbaterilor politice. Jurnaliștii prezenți au încercat să obțină reacții pe tema amendamentelor și a negocierilor din coaliție, însă fără succes.