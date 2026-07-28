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Incident grav în județul Mehedinți. Navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre

FOTO: Actual de Mehedinți

FOTO: Actual de Mehedinți

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat28 iul. 2026, 13:05
Actualizat28 iul. 2026, 13:06
SursăRealitatea.Net

O navă de pasageri sub pavilion elveţian a eşuat pe Dunăre, în apropierea localităţii Salcia, din judeţul Mehedinţi, din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului. Vasul de croazieră Viking Ullur, care transporta 186 de pasageri şi 52 de membri ai echipajului, se îndrepta spre Bulgaria.

Dunărea înregistrează un nivel istoric de scăzut

Potrivit informaţiilor disponibile, niciunul dintre cei aflaţi la bord nu este în pericol. De asemenea, şenalul navigabil nu este blocat, iar autorităţile nu au solicitat intervenţii de sprijin.

Nava efectuase formalităţile de control la intrarea în România, însă a rămas blocată într-o zonă unde adâncimea apei este foarte redusă. Mai multe încercări de deblocare a vasului au fost făcute, însă fără succes.

Incidentul are loc în contextul în care Dunărea înregistrează un nivel istoric de scăzut. Reprezentanţii Apelor Române au anunţat pe 19 iulie că debitul fluviului la intrarea în ţară a ajuns la 1.650 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric, mult sub media multianuală a lunii iulie şi comparabil cu nivelurile înregistrate în 2005.

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