Incident grav în județul Mehedinți. Navă de croazieră cu peste 200 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre

Publicat 28 iul. 2026, 13:05 Actualizat 28 iul. 2026, 13:06 Sursă Realitatea.Net

O navă de pasageri sub pavilion elveţian a eşuat pe Dunăre, în apropierea localităţii Salcia, din judeţul Mehedinţi, din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului. Vasul de croazieră Viking Ullur, care transporta 186 de pasageri şi 52 de membri ai echipajului, se îndrepta spre Bulgaria.

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