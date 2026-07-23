Advertising
Actualitate· 1 min citire
Iranul răspunde la amenințările lui Trump: Dacă SUA atacă infrastructura, "nicio picătură de petrol nu va trece prin ea”
Armata iraniană în Strâmtoarea Ormuz (Profimedia)
Publicat23 iul. 2026, 11:24
SursăRealitatea.Net
Cel mai înalt comandament militar al Iranului a răspun cu aceeași monedă amențăroilor fără precedne tlansate de rpeledinetre Doanld Trump. Oficialul de la teheran a promis că va bloca complet tranzitul global de petrol prin Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își vor îndeplini amenințarea de a viza infrastructura Republicii Islamice.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:02Anca Alexandrescu și Realitatea Plus, apel la unitate pentru a scoate țara din criză: Anumite forțe străine au interesul să rămână Bolojan
- 10:42Cod galben de furtuni în România: vijelii, grindină și ploi de până la 50 de litri pe metru pătrat - HARTA
- 10:01Admitere la facultate 2026. Record de candidați la una dintre cele mai râvnite specializări, 21 pe loc
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News