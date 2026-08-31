Marian Godină intervine în scadalul bătrânei tratată de polițiștii locali ca ultimul infractor pentru că vindea legume pe trotuar în zona Dorobanți.
Marian Godină spune că bătrâna care s-a ales cu marfa împrăștiată și confiscată de Poliția Locală pentru că vindea legume pe un trotuar din zona Dorobanți făcea asta de ani de zile și că până să fie gonită de oamenii legii ar fi fost avertizată de nenumărare ori, fără să fie amendată.
Mariana Godină: Bătrânica ce vindea legume pe trotuarul din Dorobanți făcea asta de ani de zile
Godină a dezvăluit pe rețelele de socializare cum stau, de fapt lucrurile în scandalul bătrânei ”umilite” de polițistii locali. ”Bătrânica ce vindea legume pe trotuarul din Dorobanți făcea asta de ani de zile și, până la sancțiuni, fusese avertizată de nenumărate ori de Poliția Locală, fără să fie amendată și fără să îi fie confiscată marfa.
Marfa e adusă cu o dubă de către nepotul dumneaei, care vinde și el tot la fel, direct din dubă, doar că el închide ușile la vederea politiei.
Pentru că situația dumneaei persista de foarte mult timp, polițiștii locali s-au oferit să o sprijine cu tot ce avea nevoie pentru a fi în legalitate și a vinde la o tarabă. S-a luat legătura cu cei de la piețe. Ba chiar au pus-o să își aleagă piața. Aproximativ 25 de lei pe zi costă o tarabă și sunt tarabe goale.
De fiecare dată, bătrânica le spunea că se va duce în piață, dar a doua zi era pe trotuar înapoi.
În plus, săptămânal sunt reclamații de la cetățeni cu privire la prezența bătrânicii pe trotuar, astfel că Poliția Locală e chiar obligată să intervină”, a povestit Godină pe rețelele de socializare.
Reamintim că recent au apărut imagini revoltătoare pe internet din Piața Dorobanți din Capitală. O bătrână care vindea flori, roșii și prune din grădina ei s-a ales cu marfa împrăștiată și confiscată de Poliția Locală. Femeii i s-a făcut rău, iar totul s-a petrecut sub ochii trecătorilor.