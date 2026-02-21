Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu, pe DN5
Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu
Un grav accident rutier s-a produs, sâmbătă dimineață, pe Drumul Național 5, în zona localității Plopșoru, pe sensul de mers către Giurgiu. Un microbuz care transporta 16 persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Oamenii care erau în interior au folosit trapa din plafon pentru a ieși din microbuz.
O persoană în vârstă de 55 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale suplimentare. Trebuie menționat că microbuzul folosea anvelope de vară.
În eveniment au fost implicate 16 persoane, dintre care 1 victimă, conștientă, a fost transportată la spital.
Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Din primele informații, mai multe persoane au fost rănite, iar pentru gestionarea eficientă a situației a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Giurgiu.
La fața locului intervin echipaje din cadrul ISU Giurgiu și ISU București-Ilfov, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, un punct medical avansat, o autospecială de stingere și șapte echipaje medicale SMURD și SAJ.
Citește și:
- 21:42 - Israelul și SUA au atacat Iranul. Ayatollahul Khamenei a fost ucis, iar trupul său a fost recuperat – SURSE israeliene
- 20:24 - Orientul Mijlociu în pragul escaladării: Israel și Statele Unite au atacat Iranul, spații aeriene închise și zboruri anulate
- 19:49 - Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz, prin care trece până la 30% din petrolul mondial
- 12:03 - Premierul Netanyahu, mesaj ferm după atacurile asupra Iranului: Acest regim terorist ucigaş nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, Donald Trump - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News