Noi dezvăluiri despre achizițiile ANM: contracte de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier

Corpul de Control a identificat la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) achiziții directe de milioane de lei pentru tonere, laptopuri și mobilier, în ultimii patru ani, a anunțat sâmbătă ministrul Mediului.
Conform declarațiilor publice ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, verificările au evidențiat contracte atribuite direct cu încălcarea legislației în vigoare. Acestea s-au realizat în perioada 2023-2025, pentru categorii de produse precum consumabile de birou, echipamente IT și mobilier.
Ministra a menționat că achizițiile de tonere au depășit limita legală pentru atribuirea directă. În 2023, valoarea acestor contracte a fost de peste 400.000 de lei, în 2024 de 710.000 de lei, iar în 2025 de 570.000 de lei, limită legală fiind de 270.000 de lei.
În plus, ANM a achiziționat calculatoare și laptopuri prin atribuire directă în valoare de 850.000 de lei în 2023, iar în 2024 a cumpărat mobilier pentru peste 1.5 milioane de lei, tot prin aceeași metodă.
Ministra a precizat că două firme au câștigat contracte pe aproape toate categoriile de produse verificate: Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. Ea a solicitat publicului să analizeze ponderea veniturilor din contractele cu ANM în cifra de afaceri a acestor companii și numărul angajaților lor.
Controlul anterior al Ministerului Mediului la ANM a arătat că unul dintre cele cinci carduri asociate contului instituției a fost folosit pentru cumpărarea de parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux în valoare de peste 1.000 de lei.
Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat că a luat act de raportul Corpului de Control publicat sâmbătă de Diana Buzoianu. Ea a precizat că a depus sesizări la poliție încă din luna august 2026.