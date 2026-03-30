Numărătoare inversă pentru Artemis 2: patru astronauți trimiși pe Lună după 54 de ani

NASA se pregătește să lanseze, pe 1 aprilie, misiunea Artemis 2, care va marca revenirea zborurilor cu echipaj uman în apropierea Lunii după o pauză de 54 de ani.

Misiunea va trimite patru astronauți în jurul Lunii, la bordul capsulei Orion, într-un zbor considerat esențial pentru viitoarele planuri de explorare.

Potrivit oficialilor, verificările tehnice efectuate înainte de lansare nu au identificat probleme majore, iar pregătirile decurg conform planului. Dacă ultimele aprobări vor fi acordate, numărătoarea inversă pentru lansare va începe în scurt timp.

Reprezentanții agenției subliniază că această misiune este doar un prim pas într-un program ambițios, care vizează readucerea astronauților pe suprafața Lunii și, pe termen lung, construirea unei baze permanente.

„Am făcut o ultimă evaluare a pregătirii în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci totul a decurs foarte bine”, a declarat Lori Glaze, responsabil în cadrul diviziei de explorare.

La rândul său, Shawn Quinn, directorul sistemelor terestre de explorare, a confirmat că toate componentele sunt pregătite: echipajul, racheta și nava spațială.

Misiunea Artemis 2 este considerată un moment-cheie pentru revenirea omenirii pe Lună, după ultima expediție din programul Apollo din anii ’70.