Polițiștii mehedințeni au desfășurat activități de prevenție la Festivalul Treskavat din Svinița

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat activități preventiv-informative la Festivalul Treskavat din comuna Svinița, pe 24 octombrie 2026.
Reprezentanții Biroului Siguranță Școlară au interacționat cu copii, tineri și părinți, promovând proiectul „Doar pentru că nu se plânge, nu înseamnă că nu mai are nevoie de tine”, parte a campaniei „Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”. Polițiștii au subliniat importanța recunoașterii și semnalării situațiilor de violență.
Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității a oferit recomandări pentru prevenirea faptelor antisociale, inclusiv furturilor din locuințe, genți, poșete și buzunare, precum și pentru combaterea violenței domestice. De asemenea, au promovat siguranța în mediul online prin Programul „Siguranța Online” și campania județeană „Like pentru siguranță”.
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au informat cetățenii cu privire la obligațiile deținătorilor de animale, respectarea legislației în domeniu și prevenirea actelor de cruzime față de animale.