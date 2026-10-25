Polițiștii mehedințeni au desfășurat activități de prevenție la Festivalul Treskavat din Svinița

Publicat 25 oct. 2026, 08:41 Sursă Actual Mehedinți

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au desfășurat activități preventiv-informative la Festivalul Treskavat din comuna Svinița, pe 24 octombrie 2026.

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