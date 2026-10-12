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Actualitate· 1 min citire
Scandal cu bâte și topoare într-o localitate din Mehedinți. Trei bărbați, cercetați - video
Conflict in judeul Mehedinti foto: actualmehedinti.ro)
Publicat12 oct. 2026, 07:07
SursăRealitatea.net
Bătaie cu bâte şi cuţite în Mehedinţi. Trei localinici din comuna Gârla Mare au fost agresaţi de un bărbat dintr-o așezare învecinată, care le-ar fi cerut taxă de protecţie. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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