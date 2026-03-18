Scene șocante în Brăila: femeie înjunghiată de soț după ce i-a spus că vrea să divorțeze
Caz șocant de violență domestică în județul Brăila, unde un bărbat de 56 de ani și-a atacat soția cu un cuțit, după ce femeia ar fi vrut să divorțeze. Incidentul s-a petrecut sub privirile celor trei copii ai cuplului, inclusiv ale unui minor, care au asistat neputincioși la scenele de groază.
Totul s-a întâmplat marți dimineață, în localitatea Romanu, înainte de ora 7. Fiica cea mare a familiei a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că tatăl ei și-a înjunghiat mama. Potrivit martorilor, femeia ar fi reușit să iasă din casă și să ceară ajutor, fiind dezbrăcată complet și grav rănită.
Victima, în vârstă de 40 de ani, a fost transportată de urgență la Spitalul Județean Brăila, unde medicii au stabilit că una dintre lovituri i-a atins inima.
Și agresorul a ajuns la spital, după ce ar fi încercat să se sinucidă, însă starea lui este mai stabilă, existând posibilitatea să fie mutat din Terapie Intensivă.
La întreaga scenă a asistat și fiul cel mic al familiei, un băiat de 15 ani, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs atacul.
