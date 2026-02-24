Șofer turc, arestat după o captură uriașă de țigări și produse false la Fetești
Șofer turc, arestat după o captură uriașă de țigări și produse false la Fetești
Un cetățean turc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar autocamionul pe care îl conducea a fost indisponibilizat, după ce polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit o captură record pe autostrada A2.
Controlul a avut loc în zona stației de taxare din Fetești, unde oamenii legii au găsit peste 30.000 de articole susceptibile de a fi contrafăcute și 47.400 de țigarete de proveniență duty-free, ascunse în interiorul unui camion înmatriculat în România.
Potrivit unui comunicat transmis de autorități, valoarea totală a bunurilor confiscate depășește 7,1 milioane de lei, mai exact 7.179.800 de lei, aceasta fiind una dintre cele mai mari capturi realizate în zonă.
Întreaga cantitate de marfă a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele șoferului a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu cele înregistrate, precum și pentru contrabandă.
Autocamionul a fost indisponibilizat, iar instanța a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili întreaga activitate infracțională și posibilele legături ale suspectului cu alte rețele de contrabandă.
