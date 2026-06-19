Advertising
Actualitate· 2 min citire
Tristan Tate și Georgiana Naghel, trimiși în judecată într-un nou dosar: Acuzații grave ale procurorilor
Tristan Tate are un nou dosar penal. Foto/Arhivă
Publicat19 iun. 2026, 14:35
SursăRealitatea.Net
Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Tristan Tate și a complicei sale, Georgiana Naghel, într-un nou dosar penal. Acuzațiile vizează infracțiuni de instigare la lovire sau alte violențe, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:55SURSE: Odeta Nestor, prietena lui Denise Rifai, la DNA
- 08:18Armata SUA a ucis trei persoane într-un atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacificul de Est - VIDEO
- 13:51Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul, pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News