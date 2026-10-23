Vremea se răcește în noiembrie. Ce anunță ANM despre temperaturi și precipitații
Vreme ANM
Prognoza ANM pentru noiembrie indică temperaturi sub normal în prima jumătate a lunii. Află cum vor evolua vremea și precipitațiile în România.
Prima jumătate a lunii noiembrie 2026 va aduce temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Estimările pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea va evolua diferit de la o perioadă la alta, în timp ce precipitațiile se vor menține, în general, în apropierea valorilor normale.
Prognoza meteo pentru România: cum va fi vremea la începutul lunii noiembrie
Potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie 2026, temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale în ultima săptămână din octombrie, urmând să scadă ușor sub mediile climatologice în prima parte a lunii noiembrie.
Meteorologii estimează că, în perioada 2–16 noiembrie, valorile termice medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice sezonului, la nivelul întregii țări.
În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea o evoluție diferită în funcție de regiune și de săptămâna analizată.
Cum va fi vremea în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026
În ultima săptămână din octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.
Regimul precipitațiilor va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În celelalte regiuni, cantitățile de precipitații sunt estimate să se situeze în jurul valorilor obișnuite.
Prognoza meteo pentru 2–9 noiembrie: temperaturi sub normalul perioadei
Prima săptămână completă din noiembrie va aduce o ușoară răcire a vremii. Temperaturile medii sunt estimate să fie mai scăzute decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile țării.
În schimb, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice specifice perioadei.
Această evoluție indică o vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru începutul lunii noiembrie, fără ca estimările să indice, la nivel național, abateri importante ale regimului pluviometric.
Vremea în perioada 9–16 noiembrie 2026
Tendința de răcire se va menține și în săptămâna 9–16 noiembrie, când temperaturile medii vor continua să fie ușor sub valorile normale pentru această perioadă.
Potrivit prognozei ANM, precipitațiile vor rămâne apropiate de cantitățile obișnuite pentru acest interval, în toate regiunile României.
Cum va fi vremea în perioada 16–23 noiembrie
În a doua jumătate a lunii noiembrie, vremea ar putea reveni la un regim termic apropiat de cel normal pentru sezon.
Pentru intervalul 16–23 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de valorile specifice perioadei, pe întreg teritoriul țării.
Și în privința precipitațiilor sunt anticipate cantități apropiate de cele normale pentru această săptămână.
Ce trebuie să știm despre prognoza meteo pentru noiembrie
Estimările meteorologice pe patru săptămâni indică tendințe generale ale temperaturilor și precipitațiilor, nu valorile exacte pentru fiecare zi sau localitate.
Prin urmare, prognoza sugerează o primă jumătate a lunii noiembrie mai rece decât în mod obișnuit, urmată de o perioadă cu temperaturi apropiate de mediile climatologice. Pentru informații despre vremea din Brașov și din celelalte localități, prognozele pe termen scurt oferă detalii mai precise pe măsură ce se apropie datele vizate.
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