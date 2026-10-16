Atac cibernetic la Depozitarul Central: CNP-uri și coduri IBAN, printre datele personale accesate
Atac cibernetic la Depozitarul Central al BVB
Depozitarul Central a fost ținta unui atac cibernetic. Date personale ale utilizatorilor, inclusiv CNP-uri și coduri IBAN, au fost accesate. Instituția a sesizat autoritățile.
Atac cibernetic la Depozitarul Central, instituție importantă pentru investitorii de la BVB
Depozitarul Central, instituția care ține evidența deținerilor de instrumente financiare și gestionează registrele acționarilor din România, a fost ținta unui atac cibernetic produs la 8 octombrie 2026. Incidentul a vizat aplicația „Servicii Online pentru Investitori”, prin intermediul căreia utilizatorii își pot crea conturi pentru accesarea serviciilor online.
În urma atacului, au fost vizualizate date personale furnizate de utilizatori la înregistrarea conturilor. Instituția precizează că informațiile respective nu au fost modificate sau alterate.
Aplicația a devenit temporar indisponibilă, iar specialiștii au fost implicați în investigarea incidentului și în consolidarea măsurilor de securitate.
Ce date personale au fost accesate în urma atacului informatic
Potrivit informării transmise de Depozitarul Central, datele care ar fi putut fi vizualizate în urma incidentului includ:
numele și prenumele;
adresa de domiciliu;
codul numeric personal (CNP);
seria și numărul cărții de identitate;
adresa de e-mail;
numărul de telefon;
codul IBAN.
Instituția a precizat că parola de acces în aplicație nu a fost accesată în urma atacului, conform informațiilor disponibile până la momentul comunicării.
Chiar și în aceste condiții, expunerea unor date de identificare și a informațiilor bancare poate crește riscul unor tentative de fraudă sau de inginerie socială. Infractorii pot încerca să folosească datele obținute pentru a trimite mesaje înșelătoare care par să provină de la instituții sau organizații cunoscute.
Deținerile de acțiuni și tranzacțiile nu au fost afectate
Depozitarul Central subliniază că atacul a vizat aplicația auxiliară destinată creării conturilor de utilizator și nu a afectat funcțiile critice ale instituției.
Potrivit comunicatului oficial, informațiile referitoare la deținerile de instrumente financiare și la tranzacțiile decontate nu au fost accesate, modificate sau alterate. Activitatea de registru și decontare se desfășoară în condiții normale.
Instituția are un rol esențial pe piața de capital, deoarece asigură evidența deținerilor de instrumente financiare și administrarea registrelor acționarilor. În aceste evidențe se regăsesc inclusiv persoane care au primit acțiuni în cadrul procesului de privatizare în masă din anii 1990 și care le dețin în continuare.
Depozitarul Central a sesizat autoritățile
Pentru investigarea incidentului, instituția a contractat o echipă specializată în securitate cibernetică și a informat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).
Totodată, Depozitarul Central a anunțat că a sesizat autoritățile competente, inclusiv organele judiciare, și autoritatea responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.
Specialiștii analizează incidentul și măsurile necesare pentru securizarea aplicației și prevenirea unor situații similare.
Ce recomandări primesc utilizatorii după atacul cibernetic
Depozitarul Central le recomandă utilizatorilor să adopte măsuri suplimentare de protecție a datelor și a conturilor online.
Printre principalele recomandări se numără:
Folosirea unor parole unice pentru fiecare serviciu online. Dacă aceeași parolă este utilizată pe mai multe platforme, este indicată schimbarea acesteia.
Activarea autentificării în doi pași, acolo unde opțiunea este disponibilă.
Evitarea linkurilor suspecte și a mesajelor nesolicitate prin care se solicită date personale, parole sau alte informații confidențiale.
Verificarea autenticității comunicărilor care par să provină de la Depozitarul Central sau de la alte instituții.
Limitarea informațiilor personale publicate online, deoarece acestea pot fi folosite pentru a face tentativele de fraudă mai convingătoare.
Utilizatorii sunt sfătuiți să manifeste prudență în cazul apelurilor, mesajelor sau e-mailurilor neobișnuite, chiar dacă acestea par să provină de la o instituție cunoscută.
Depozitarul Central precizează că deținătorii de instrumente financiare pot beneficia în continuare de serviciile instituției, inclusiv prin canalele obișnuite de comunicare, în perioada în care aplicația online este indisponibilă.
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