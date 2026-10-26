Carduri bancare expirate pot fi folosite pentru plăți neautorizate, arată un studiu

Publicat 26 oct. 2026, 12:10 Sursă Antena 3 CNN

Un studiu prezentat la USENIX Security 2026 arată că infractorii pot efectua plăți cu carduri bancare expirate, chiar și după ce titularii au primit carduri noi, folosind o tehnică bazată pe NFC.

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