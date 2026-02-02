Cea mai bună țară din Europa unde te poți retrage la pensie. Mare, soare, prețuri bune și acces la servicii medicale de calitate

Diferențe uriașe între orașele din România

Un nou raport internațional arată că există locuri în lume unde pensionarea nu înseamnă griji, ci o perioadă liniștită, cu servicii bune și costuri accesibile. Europa domină clasamentul destinațiilor ideale pentru vârstnici în 2026, în timp ce realitatea din România rămâne una dificilă pentru majoritatea pensionarilor.

Grecia, campioana mondială a pensionării în 2026

Raportul anual realizat de International Living plasează Grecia pe primul loc în topul celor mai bune țări pentru pensionare. Evaluarea a luat în calcul factori precum costul vieții, accesul la servicii medicale, climatul, siguranța, birocrația și ușurința relocării.

Cu un stil de viață relaxat, comunități mari de expatriați și o climă blândă, Grecia oferă condiții greu de egalat. În zonele de coastă sau pe insule, o locuință cu trei dormitoare și vedere la mare poate fi închiriată cu aproximativ 900 de lire sterline pe lună.

Sistemul medical combină serviciile publice cu cele private, iar o asigurare privată costă în jur de 220 de lire sterline lunar, oferind acces la specialiști și tratamente de calitate. Serviciile de urgență sunt gratuite, inclusiv pentru străini, iar farmaciile și clinicile locale rezolvă rapid problemele minore.

Topul celor mai bune țări pentru pensionare în 2026

Raportul arată că pensionarii caută un echilibru între confort, costuri și siguranță. Lista pentru 2026 include:

Grecia

Panama

Costa Rica

Portugalia

Mexic

Italia

Franța

Spania

Thailanda

Malaezia

Țările europene rămân extrem de atractive datorită sistemelor medicale solide și stilului de viață prietenos pentru vârstnici. Panama și Costa Rica sunt apreciate pentru facilitățile oferite pensionarilor străini și comunitățile extinse de expatriați.

Cum arată „o pensie bună” în România anului 2026

În timp ce alte țări devin adevărate refugii pentru pensionari, situația din România este mult mai complicată. Valoarea unei pensii considerate bune depinde puternic de orașul în care locuiește beneficiarul.

Specialiștii spun că o pensie este cu adevărat bună doar dacă depășește costul minim al vieții din localitatea respectivă. O sumă care asigură un trai decent într-un oraș mic poate fi insuficientă într-un centru urban mare.

În 2026, pensiile din România se împart în trei categorii:

– Pensie de supraviețuire, sub 2.500 de lei, care acoperă cu greu cheltuielile de bază și necesită sprijin suplimentar. – Pensie decentă, între 4.000 și 5.000 de lei, suficientă pentru utilități, hrană și medicamente, dar fără posibilitatea de economii. – Pensie bună, peste 6.000 de lei, care permite un trai fără presiuni financiare și chiar economii.

Diferențe uriașe între orașele din România

Costul vieții variază considerabil în funcție de zonă. În marile orașe, pragurile sunt mult mai ridicate:

În București, o pensie decentă începe de la aproximativ 5.200 de lei, iar una bună depășește 7.500 de lei.

În Cluj-Napoca, o pensie bună trece de 7.200 de lei.

În orașele mici, nivelurile sunt mai accesibile:

La Reșița, Târgu Jiu sau Focșani, o pensie decentă se situează între 3.600 și 3.900 de lei, iar una bună ajunge la 4.700–4.800 de lei.

În orașele medii – Brașov, Iași, Constanța, Sibiu – o pensie bună se apropie de 6.400–6.500 de lei.

Majoritatea pensionarilor români rămân în zona vulnerabilă

Datele arată că cei mai mulți vârstnici din România se află în categoria pensiilor de supraviețuire, fără siguranță financiară și fără perspective reale de confort. În acest context, nu este surprinzător că tot mai mulți români privesc spre alte țări atunci când își imaginează o bătrânețe liniștită.