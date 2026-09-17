Economie· 1 min citire

CJUE: Biletul de avion cumpărat online nu dă dreptul la proces în localitatea de domiciliu

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 17 sept. 2026, 12:30

Reşedinţa pasagerului nu echivalează cu sediul transportatorului.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că cumpărarea online a unui bilet de avion nu permite pasagerului să acţioneze în justiţie la locul său de reşedinţă în caz de litigiu privind bagajele pierdute.

Cazul a implicat o pasageră din Fuenlabrada (Madrid) care a rezervat un zbor Vueling Madrid-Barcelona printr-o platformă online şi a adăugat bagaje ca serviciu suplimentar. Bagajele s-au pierdut, iar ea a solicitat despăgubiri la instanţa locală.

Competenţa nu se mută odată cu click-ul

CJUE a clarificat că reşedinţa pasagerului nu poate fi asimilată biroului transportatorului prin care s-a încheiat contractul. O astfel de interpretare ar dezechilibra interesele consumatorilor şi ale companiilor aeriene, expunând operatorii la procese oriunde există ofertă online, fără legătură reală cu transportul.

Convenţia de la Montreal, aplicabilă şi zborurilor interne din UE, limitează criteriile de competenţă. Contractul relevant rămâne cel de transport al pasagerului, bagajele fiind doar un serviciu auxiliar.

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