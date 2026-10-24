Kaufland Severin redeschis după ridicarea restricției ANPC

Kaufland din Drobeta-Turnu Severin și-a reluat activitatea marți, 23 octombrie, la ora 13:00, după ce ANPC a ridicat măsura opririi temporare.
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți a permis reluarea activității comerciale după verificarea conformării unității la cerințele impuse.
Inchiderea provizorie fusese dispusă pe 21 octombrie, în urma unui control declanșat de o reclamație. Un client a sesizat prezența excrementelor de șobolan în hrana pentru animale achiziționată din magazin.
Comisarii au identificat urme ale rozătoarelor și materii fecale în unitate. Autoritățile au dispus distrugerea a 2.200 de kilograme de marfă, cu o valoare totală de 15.000 de lei.
Magazinul a primit o amendă de 10.000 de lei. Pe 22 octombrie, restricția a fost menținută deoarece verificările nu au permis încă deschiderea pentru public.