Economie· 1 min citire

Kaufland Severin redeschis după ridicarea restricției ANPC

Kaufland

Kaufland

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Scris deDaniel Onescu
Publicat24 oct. 2026, 09:12
SursăActual Mehedinți

Kaufland din Drobeta-Turnu Severin și-a reluat activitatea marți, 23 octombrie, la ora 13:00, după ce ANPC a ridicat măsura opririi temporare.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mehedinți a permis reluarea activității comerciale după verificarea conformării unității la cerințele impuse.

Inchiderea provizorie fusese dispusă pe 21 octombrie, în urma unui control declanșat de o reclamație. Un client a sesizat prezența excrementelor de șobolan în hrana pentru animale achiziționată din magazin.

Comisarii au identificat urme ale rozătoarelor și materii fecale în unitate. Autoritățile au dispus distrugerea a 2.200 de kilograme de marfă, cu o valoare totală de 15.000 de lei.

Magazinul a primit o amendă de 10.000 de lei. Pe 22 octombrie, restricția a fost menținută deoarece verificările nu au permis încă deschiderea pentru public.

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