Economie· 1 min citire

Peste 269.000 de firme s-au închis în România în doar doi ani. Taxele, inflația și scăderea consumului au lovit cel mai puternic afacerile mici

Faliment

Faliment

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat24 iul. 2026, 11:52
SursăRealitatea PLUS

Peste 269.000 de firme au fost radiate sau dizolvate în România în 2024 și 2025, semn că mediul de afaceri a traversat o perioadă tot mai dificilă. În 2024 s-au închis aproximativ 129.000 de companii, iar în 2025 numărul lor a depășit 140.000, conform Realitatea PLUS.

Și insolvențele au fost în creștere. În 2024, 7.274 de firme și PFA au intrat în insolvență, iar în 2025 numărul a ajuns la 7.553, cu 3,84% mai mult. La începutul anului trecut, peste 155.000 de firme se aflau deja în dificultate, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Cele mai afectate domenii au fost comerțul și serviciile, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, dar și industria prelucrătoare. Firmele mici au resimțit cel mai puternic presiunea taxelor, scumpirile și reducerea consumului.

Printre principalele cauze se numără creșterea impozitelor, inflația ridicată și evoluția slabă a economiei. România a avut o creștere economică de numai 0,9% în 2024, iar în 2025 a intrat în recesiune tehnică.

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