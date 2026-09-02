Salariul minim crește doar pe hârtie. România, singura țară din UE unde puterea de cumpărare a scăzut

România este singura țară din Uniunea Europeană în care puterea reală de cumpărare a salariului minim a scăzut. Deși salariul minim a fost majorat la 3.700 de lei brut de la 1 iulie, inflația continuă să „mănânce” în medie aproximativ 200 de lei pe lună din veniturile românilor.
România este singura țară din Uniunea Europeană în care puterea reală de cumpărare a salariului minim a scăzut, în ciuda majorării aplicate în acest an. Salariul minim a urcat de la 1 iulie la 3.700 de lei brut, însă creșterea nu a fost suficientă pentru a acoperi scumpirile, iar valoarea reală a venitului a rămas cu aproximativ 8% sub nivelul necesar pentru compensarea inflației.
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Pentru angajații plătiți cu salariul minim, efectul se vede direct în cheltuielile de zi cu zi. La o inflație de 8,2%, pierderea de putere de cumpărare este estimată la aproximativ 200 de lei în fiecare lună, chiar dacă suma trecută pe fluturașul de salariu este mai mare decât înainte.
De ce a scăzut puterea de cumpărare dacă salariul minim a crescut?
Majorarea salariului minim nu înseamnă automat că un angajat își permite să cumpere mai multe produse și servicii. Dacă prețurile cresc într-un ritm mai rapid decât veniturile, salariul valorează în realitate mai puțin, chiar dacă suma nominală încasată este mai mare.
Exact aceasta este situația semnalată în România. Salariul minim a ajuns la 3.700 de lei brut de la 1 iulie 2026, însă nivelul său nu a reușit să țină pasul cu scumpirile acumulate. Datele oficiale indică o scădere cu aproximativ 8% a puterii reale de cumpărare, România fiind singura țară din Uniunea Europeană aflată în această situație.
Cât pierd lunar românii din cauza inflației?
La actualul nivel al inflației, de 8,2%, pierderea estimată pentru un angajat plătit cu salariul minim este de aproximativ 200 de lei pe lună. Cu alte cuvinte, creșterea salariului a fost anulată parțial de scumpirea alimentelor, serviciilor și a celorlalte cheltuieli curente.
Problema este resimțită mai ales de persoanele cu venituri mici, pentru care cea mai mare parte a salariului merge către cheltuieli de bază. În aceste condiții, sindicatele cer ca discuțiile pentru salariul minim din 2027 să înceapă imediat după instalarea viitorului Guvern.
Ce salariu minim cer sindicatele pentru 2027?
Sindicatele vor convocarea de urgență a Consiliului Național Tripartit, după instalarea noului Executiv, pentru stabilirea salariului minim care va fi aplicat anul viitor. Reprezentanții angajaților cer ca acesta să ajungă la cel puțin 5.000 de lei brut, argumentând că o asemenea valoare ar putea acoperi mai bine costurile tot mai mari suportate de populație.
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Presiunea este cu atât mai mare cu cât actuala majorare nu a reușit să recupereze pierderea provocată de inflație. Pentru sindicate, o nouă creștere nu mai este doar o negociere salarială, ci o încercare de a readuce veniturile la un nivel care să permită acoperirea cheltuielilor curente.
Ce propun patronatele în locul unei majorări puternice a salariului minim?
Patronatele vin cu o soluție diferită. În locul unei creșteri foarte mari a salariului brut, reprezentanții angajatorilor cer viitorului Guvern să reducă taxele pe salarii cu cel puțin 5%, astfel încât firmele să poată suporta mai ușor majorările veniturilor angajaților.