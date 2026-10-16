Schimb valutar ilegal în Drobeta-Turnu Severin: amenzi de 45.000 de lei și peste 580.000 de lei confiscați

Patru bărbați, depistați la schimb valutar fără autorizație în Drobeta-Turnu Severin. Amenzi de 45.000 de lei și bani în valoare de peste 580.000 de lei, confiscați.
Polițiștii, inspectorii antifraudă ANAF și jandarmii au desfășurat o acțiune de control în zona „Dunărea” din Drobeta-Turnu Severin, pentru combaterea schimbului valutar fără autorizație. Patru bărbați au fost sancționați, iar autoritățile au confiscat sume importante în lei și valută.
Patru persoane, depistate în timpul controalelor
O acțiune pentru prevenirea și combaterea operațiunilor de schimb valutar neautorizat a avut loc în municipiul Drobeta-Turnu Severin, inclusiv în zona „Dunărea”.
La verificări au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, inspectori antifraudă din cadrul ANAF și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.
În urma controalelor, autoritățile au identificat patru bărbați care efectuau operațiuni de schimb valutar fără autorizație. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 45.000 de lei.
Peste 580.000 de lei, confiscați de autorități
Pe lângă sancțiunile aplicate, echipele de control au confiscat bani în valoare totală de 580.489 de lei, proveniți din mai multe valute.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, suma confiscată cuprinde:
Valoarea totală comunicată de polițiști depășește 580.000 de lei, iar măsurile au fost luate în urma depistării unor operațiuni de schimb valutar desfășurate fără autorizație.
Acțiunile de control vor continua
Reprezentanții IPJ Mehedinți precizează că verificările pentru prevenirea și combaterea faptelor care încalcă legislația în domeniul economic vor continua.
Acțiunea din Drobeta-Turnu Severin a urmărit identificarea și sancționarea persoanelor care efectuează operațiuni de schimb valutar în afara cadrului legal.