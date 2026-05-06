Alertă în capitala Rusiei. Soldații care repetau pentru paradă au rupt-o la fugă în adăposturi - VIDEO

Autoritățile din Moscova au organizat în secret o ședință de antrenament pentru marea paradă a Victoriei programată pe 9 mai, dar lucrurile au luat o întorsătură dramatică atunci când militarii au fost obligați să abandoneze rapid zona și să se refugieze în adăposturi, din cauza unor semnale de alarmă privind un posibil raid aerian.

Antrenament ultra-confidențial sub amenințare constantă.

Evenimentul s-a petrecut în secret în capitala Rusiei, unde nivelurile de protecție au fost duse la maxim din pricina riscurilor venite din direcția Ucrainei, după cum transmit surse precum Dialog.UA . Unități întregi din cadrul Rosgvardia au fost repartizate strategic prin inima metropolei, în timp ce în perimetrul extins al orașului au fost activate rezerve adiționale de apărare împotriva atacurilor aeriene. Absența completă a echipamentelor grele a marcat această sesiune, cu accent exclusiv pe perfecționarea aliniamentelor și a coregrafiei pasului de defilare.

Fugă haotică

Brusc, în toiul exercițiului, trupele au intrat în alertă maximă, părăsind în dezordine platoul repetiției și îndreptându-se în goană spre locurile de protecție cele mai apropiate. Paralel, sirenele au urlat în numeroase zone ale Federației Ruse, unde au fost semnalate incursiuni asupra unor ținte sensibile, iar în privința Moscovei, oficialii au lansat un avertisment oficial despre riscul iminent al unor drone inamice asupra centrului urban și a împrejurimilor sale.

Evenimente anulate în Crimeea și zvonuri explozive

Publicațiile din Ucraina au semnalat anterior că decidenții de la Kremlin au șters de pe listă toate manifestările dedicate datei de 9 mai pe teritoriul peninsulei Crimeea. În plus, s-a vehiculat că expertul Ivan Yakovina ar fi lăsat să se înțeleagă existența unei „surprize” majore pusă la cale special pentru liderul rus chiar de Ziua Victoriei.

Paradă „ușoară” fără tancuri – Prima oară în 20 de ani

Manifestația tradițională de pe 9 mai, care celebrează triumful URSS-ului împotriva naziștilor, se va derula anul ăsta în Piața Roșie fără pic de tehnică de luptă, o premieră absolută după aproape două decenii, totul pe fondul spaimelor generate de dronele ucrainene capabile să lovească de la distanță mare. Ministerul rus al Apărării a comunicat în mod explicit că niciun blindat și niciun lansator de rachete nu va mărșălui pe bulevardul istoric, motivând decizia prin „configurația operațională de moment”.

Teama de drone „invizibile” – Analize și reacții în lanț

O serie de observatori militari din Rusia, alături de comentatori independenți, au atras atenția asupra vulnerabilităților capitalei, estimând că echipamentele expuse ar putea fi ținte prioritare pentru vehiculele aeriene fără pilot operate de la Kiev, fie înainte, fie exact în timpul spectacolului. În acest context, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a ieșit public să afirme că forțele aeriene sub comandă sa ar putea efectiv să vizeze evenimentul de pe 9 mai din inima Moscovei.