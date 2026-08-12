Anca Alexandrescu demască jocurile puterii în plină criză energetică. ”Suntem la mila Bulgariei, a Ungariei, a Serbiei”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a criticat miercuri, în direct la Realitatea PLUS, modul în care autoritățile au gestionat situația din sectorul energetic, în contextul scăderii nivelului Dunării și al riscului afectării funcționării centralei nucleare de la Cernavodă.
”Nivelul Dunării a ajuns la 1,81 metri. Peste noapte au mai scăzut încă 4 centimetri, deci din aia 2 centimetri cu care s-a lăudat el, iată că scad și mai mulți decât după intervenția, după acțiunea de PR pe care au făcut-o useriștii. Și nu că cel mai probabil o să asistăm 100% mâine dimineață, se va întrerupe Cernavodă. Deci nu este niciun dubiu din punctul ăsta de vedere. Nu mai pun la socoteală că atunci când nivelul Dunării va permite, ne va lua vreo 10 zile să se repornească Cernavodă”, a spus Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.
”Suntem la mila Bulgariei, a Ungariei, a Serbiei”
Potrivit realizatoarei TV, ”problema este însă, ce se întâmplă astăzi după o 100 de zile de interimat al lui Bolojan și a useriștilor care au luat țara pe persoană fizică, care efectiv au îngropat-o definitiv, ne-au adus în această situație, PNL-ul lui Bolojan, pentru că Bolojan a făcut parte din același partid care a îngropat energia în România în ultimii șapte ani de zile”.
”Am arătat aseară, am făcut niște dezvăluiri senzaționale despre cum specialiștii din domeniu s-au rugat cu cerul și cu pământul de Virgil Popescu să nu închidă ireversibil capacitățile de producție. Am arătat aseară cum alt ministru PNL, domnul Sebastian Burduja, care este și consilierul premierului interimar Ilie Bolojan, a mințit public, chiar în emisiunea mea în 2024, că există capacități în rezervă cu acordul Comisiei Europene, care pot fi repornite în situații de criză. Iată, suntem în situație de criză și nu avem nicio capacitate de repornire în momentul ăsta. Suntem la mila Bulgariei, a Ungariei, a Serbiei”, a mai afirmat aceasta.
”Este foarte clar că a fost o strategie împotriva României”
Mai mult, Anca Alexandrescu a ținut să precizeze faptul că ”mare parte din energia pe care noi seara o cumpărăm din Bulgaria, este provenită tot din România”.
”Și chiar acum mă uitam și pregătesc pentru diseară un material, pentru că aseară mi-a atras atenția domnul Ciurel, în legătură cu firmele care stochează energie în Bulgaria, dincolo de faptul că au făcut aceste capacități de stocare cu bani din PNRR, iată, ei au putut, noi nu. Deci este foarte clar că a fost o strategie împotriva României, mai ales că multe din capacitățile de stocare au fost la granița cu România, sunt la granița cu România”, a transmis aceasta.
De asemenea, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a menționat că ”OMV-ul este parte din această capacitate de stocare din Bulgaria, vreo 300 de milioane de euro au investit.
”Ei produc aici în România, se vinde la prânz pe minus și seara cumpărăm, ați văzut, am arătat aseară cifrele exacte, cu prețuri de 4, 5, 6, 7, 8, 10 ori, poate chiar mai mult. Eu mă întreb unde sunt cătușele, unde sunt autoritățile statului în condițiile în care vezi așa ceva. Eu diseară voi continua să arăt aceste lucruri”, a declarat Anca Alexandrescu.