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Actualitate· 2 min citire
AUR respinge concedierile propuse de Bolojan. George Simion: „Susținem reformele, nu și tăierile de venituri”
George Simion
Publicat4 mai 2026, 17:24
Actualizat4 mai 2026, 18:06
Sursărealitatea.net
AUR anunță o susținere condiționată pentru reformele administrative propuse de Ilie Bolojan, respingând ferm măsurile privind concedierile și tăierile de venituri. Reprezentanții formațiunii susțin că astfel de decizii afectează direct populația vulnerabilă și nu reprezintă o soluție reală pentru reducerea cheltuielilor bugetare, pledând pentru o eficientizare a statului care să nu sacrifice stabilitatea financiară a cetățenilor.
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