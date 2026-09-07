Bolojan: Veniturile cresc, cheltuielile scad. Ce date a prezentat premierul demis și pentru ce le mulțumește românilor

Premierul demis Ilie Bolojan a prezentat un grafic prin care susține că măsurile de redresare financiară adoptate de Guvern încep să producă efecte.
Premierul demis Ilie Bolojan a prezentat un grafic prin care susține că măsurile de redresare financiară adoptate de Guvern încep să producă efecte.
Potrivit datelor prezentate de șeful Executivului, veniturile bugetare au crescut în trimestrul al treilea, în timp ce anumite categorii de cheltuieli au fost reduse.
Bolojan le-a mulțumit românilor pentru că au acceptat perioada dificilă și eforturile necesare pentru corectarea situației financiare a țării.
Veniturile bugetare au crescut
Datele prezentate de premier arată că veniturile bugetului de stat au ajuns în trimestrul al treilea la 89,1 miliarde de lei, față de 79,2 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea este de aproximativ 12,5%.
În aceeași perioadă, încasările din impozitul pe venit au crescut cu 16,5%, iar cele din TVA cu 14,8%. Veniturile din accize au avansat cu 11%, în timp ce contribuțiile sociale au adus cu 4 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară.
Cheltuielile de personal, în scădere
Bolojan a indicat și reducerea cheltuielilor de personal. În perioada iulie-septembrie, acestea au fost cu 630 de milioane de lei mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Premierul a mai precizat că în octombrie cheltuielile de personal au coborât la 13,6 miliarde de lei, de la 14,231 miliarde de lei în octombrie 2024.
Mesajul premierului pentru români
Ilie Bolojan susține că evoluția indicatorilor arată efectele măsurilor luate pentru reducerea deficitului și stabilizarea finanțelor publice. Premierul le-a mulțumit românilor pentru eforturile făcute în această perioadă și pentru faptul că au înțeles necesitatea măsurilor de corecție.
El a transmis că menținerea acestui curs ar trebui să permită României să își consolideze finanțele și să creeze condiții pentru dezvoltarea economică în următorii ani.