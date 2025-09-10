CAMERA DEPUTAŢILOR RESPINGE ÎNFIINȚAREA A DOUĂ COMISII DE ANCHETĂ PROPUSE DE AUR, SOS ROMÂNIA ŞI POT
CAMERA DEPUTAŢILOR RESPINGE ÎNFIINȚAREA A DOUĂ COMISII DE ANCHETĂ PROPUSE DE AUR, SOS ROMÂNIA ŞI POT
Plenul Camerei Deputaţilor a respins cu majoritate de voturi solicitarea parlamentarilor AUR şi SOS România
Plenul Camerei Deputaţilor a respins cu majoritate de voturi solicitarea parlamentarilor AUR şi SOS România de înfiinţarea a unei comisii de anchetă privind abuzurile sexuale şi comportamentele deviante din universităţi.
Reprezentanţii opoziţiei au declarat că prin votul dat, puterea sprijină agresorii şi ignoră plângerile venite din partea studentelor.
De cealaltă parte, deputaţii coaliţiei de guvernare au subliniat că există deja instituţii abilitate care trebuie să rezolve cazurile semnalate.
Un vot negativ a primit şi solicitarea formulată de AUR şi POT pentru înfiinţarea comisiei de anchetă privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut din decembrie.
Citește și:
- 13:04 - Călin Georgescu, mesaj pentru români după slujba de Rusalii din Buftea: "Un conducător de țară, de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni" VIDEO
- 10:08 - Ana Maria Păcuraru, în inima Deșertului Gobi: imagini senzaționale de la una dintre cele mai mari centrale solare din lume
- 20:57 - Explicația surprinzătoare a Maiei Sandu după decretul pentru Traian Băsescu: „Nu puteam face asta mai devreme”
- 17:27 - Italia trimite avioane de luptă și militari în România după incidentul de la Galați! Misiunea a fost urgentată
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News