Cine ar putea fi următoarea propunere a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier după ce Guvernul Mureșan a picat

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut miercuri voturile necesare în Parlament. Cabinetul susținut de PNL, USR și UDMR a primit 182 de voturi „pentru”, în timp ce pentru învestire erau necesare cel puțin 233.
După vot, președintele Nicușor Dan a anunțat că nu merge imediat pe varianta alegerilor anticipate. Șeful statului a convocat partidele la consultări luni, urmând ca în aceeași zi să anunțe o nouă propunere de premier. El a cerut formațiunilor parlamentare să vină cu o soluție care să poată obține majoritatea necesară.
Grindeanu, printre variante
Una dintre variantele vehiculate este Sorin Grindeanu, președintele PSD. Acesta a declarat anterior că, dacă va fi desemnat, va discuta cu toate partidele pentru a încerca formarea unei majorități parlamentare stabile.
În scenariul unui premier tehnocrat sunt menționate, potrivit informațiilor apărute în presă, numele lui Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Nazare face parte din actuala echipă guvernamentală propusă de Mureșan, fiind nominalizat pentru portofoliul Finanțelor.
A patra nominalizare
Siegfried Mureșan a fost a treia persoană desemnată de Nicușor Dan pentru funcția de premier, după Eugen Tomac și Adrian Veștea. Tomac și-a depus mandatul fără să formeze un guvern, iar cabinetul condus de Veștea nu a primit voturile necesare în Parlament.
Noul candidat va trebui să găsească o formulă capabilă să obțină cel puțin 233 de voturi. În caz contrar, criza politică poate intra într-o nouă etapă, în condițiile în care Constituția prevede posibilitatea dizolvării Parlamentului după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură în decurs de 60 de zile.
Presiune înaintea evaluării S&P
Eșecul Guvernului Mureșan prelungește criza politică începută în urmă cu aproape cinci luni. Situația se suprapune peste evaluarea programată de agenția Standard & Poor’s pentru 2 octombrie, când este așteptată o nouă decizie privind ratingul suveran al României.
O analiză Citi publicată înaintea votului estima că România ar putea evita o retrogradare imediată, dar avertiza asupra riscului ca presiunile asupra ratingului să crească dacă blocajul politic și incertitudinea fiscală continuă.