Daniel Zamfir, atac dur la fosta conducere a Ministerului Economiei: „Au umplut ministerul cu termite”
Daniel Zamfir acuză fosta conducere USR a Ministerului Economiei de numiri politice, execuție bugetară de 23% și fonduri necheltuite pentru industria de apărare.
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, lansează acuzații grave la adresa fostei conduceri a instituției, pe care o acuză că ar fi pus accentul pe schimbările de personal și numirile în funcții, în detrimentul investițiilor și al proiectelor importante pentru economia României. Într-o intervenție la Realitatea Plus, oficialul a folosit termenul „termite” pentru a descrie persoanele despre care susține că ar fi ocupat funcții în minister, în timp ce angajații cu experiență ar fi fost îndepărtați din domeniile lor de activitate.
Daniel Zamfir a criticat în special activitatea foștilor responsabili ai Ministerului Economiei, în frunte cu Irineu Darău, și a invocat cifre privind execuția bugetară, fondurile destinate industriei de apărare și proiectele de digitalizare finanțate prin PNRR.
Daniel Zamfir acuză fosta conducere de numiri politice și reorganizări controversate
Ministrul susține că, în perioada conducerii anterioare, mai mulți angajați cu experiență din Ministerul Economiei ar fi fost mutați în departamente fără legătură cu pregătirea și specializarea lor. În paralel, potrivit acuzațiilor formulate de Zamfir, în instituție ar fi fost aduse persoane din administrații locale, inclusiv din Timișoara și Sectorul 2.
Oficialul a afirmat că preocuparea principală a fostei echipe ar fi reprezentat-o ocuparea unor poziții în instituție și în consiliile de administrație, nu susținerea mediului de afaceri și dezvoltarea industriei naționale.
„Au umplut Ministerul Economiei cu termite”, a declarat Daniel Zamfir la Realitatea Plus, criticând modul în care ar fi fost gestionate resursele umane ale instituției.
Execuție bugetară de numai 23%. Ministrul critică lipsa investițiilor în industria de apărare
Unul dintre principalele reproșuri formulate de Daniel Zamfir vizează execuția bugetară a Ministerului Economiei, despre care ministrul susține că ar fi ajuns la doar 23%.
Acesta a atras atenția în special asupra fondurilor destinate industriei de apărare. Potrivit declarațiilor sale, din cele 300 de milioane de lei alocate pentru pregătirea acestui sector în vederea contractelor SAFE nu ar fi fost cheltuit niciun leu.
Zamfir consideră că situația este cu atât mai gravă cu cât industria de apărare reprezintă un domeniu strategic pentru România, iar pregătirea companiilor autohtone pentru proiectele europene ar fi trebuit să constituie o prioritate a ministerului.
Daniel Zamfir critică și cheltuirea banilor din PNRR pentru digitalizare
Nici activitatea din domeniul digitalizării nu a scăpat criticilor ministrului. Daniel Zamfir a susținut că, din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru acest sector, ar fi fost utilizată doar o parte redusă.
Concret, oficialul a indicat un procent de 28% privind cheltuirea bugetului destinat digitalizării.
Ministrul a subliniat că rezultatul este cu atât mai surprinzător cu cât fostul responsabil al portofoliului avea pregătire în domeniul informaticii și experiență în industria software.
Acuzații privind majorarea indemnizațiilor în consiliile de administrație
Un alt subiect adus în discuție de ministrul Economiei este cel al indemnizațiilor acordate membrilor consiliilor de administrație.
Daniel Zamfir a afirmat că, în ziua în care participa la audierile din Parlament, ar fi avut loc o ședință a unui consiliu de administrație în cadrul căreia indemnizațiile ar fi fost majorate semnificativ.
Potrivit acestuia, sumele ar fi crescut de la aproximativ 4.200-4.800 de lei la 14.800 de lei.
Ministrul a criticat această decizie, susținând că majorările ar fi fost prioritizate într-o perioadă în care instituția se confrunta cu probleme privind execuția bugetară și implementarea proiectelor strategice.
37.000 de firme ar fi intrat în faliment. Zamfir promite să prezinte cifrele privind activitatea fostei conduceri
În intervenția televizată, Daniel Zamfir a făcut referire și la situația mediului de afaceri, afirmând că aproximativ 37.000 de firme ar fi intrat în faliment în perioada mandatului fostei conduceri a ministerului.
De asemenea, acesta a criticat modul în care ar fi fost utilizate fondurile pentru promovarea turismului, susținând că doar 16% din bugetul destinat acestui domeniu ar fi fost cheltuit.
Ministrul Economiei a anunțat că intenționează să prezinte public datele pe care le-a invocat, susținând că obiectivul său nu este să justifice eventualele dificultăți întâmpinate la preluarea mandatului, ci să informeze opinia publică despre situația găsită în instituție.
Declarațiile lui Daniel Zamfir deschid un nou front de dispută politică între actuala conducere a Ministerului Economiei și foștii reprezentanți ai USR, în contextul acuzațiilor privind administrarea instituției, cheltuirea banilor publici și gestionarea companiilor de stat.
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