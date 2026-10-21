Europa schimbă apărarea antidrone. Ce puteri ar putea primi companiile
Apărare antidrone
Europa analizează noi măsuri împotriva dronelor. Companiile energetice și operatorii infrastructurii critice ar putea primi dreptul de a neutraliza aparatele suspecte.
Europa pregătește noi măsuri împotriva amenințărilor reprezentate de drone
Țările europene analizează schimbarea modului în care sunt protejate infrastructurile critice, în contextul creșterii riscurilor asociate incursiunilor cu drone și atacurilor hibride. Printre măsurile luate în calcul se numără acordarea unor atribuții suplimentare companiilor energetice și operatorilor de infrastructură, care ar putea primi permisiunea de a interveni direct pentru neutralizarea aparatelor de zbor neautorizate.
Potrivit informațiilor Reuters, companii publice și private din sectorul energetic și al transporturilor solicită instrumente mai eficiente pentru protejarea instalațiilor esențiale. În anumite situații, acestea ar putea utiliza sisteme de bruiaj electronic sau drone interceptoare pentru a opri aparatele considerate o amenințare.
Până în prezent, astfel de intervenții au fost asociate în principal cu atribuțiile armatei și ale structurilor specializate de securitate. Extinderea rolului operatorilor civili ar reprezenta o schimbare importantă în strategia europeană de protecție a infrastructurii.
Atacurile cu drone ridică riscuri pentru infrastructura energetică
Temerile autorităților europene au crescut pe fondul războiului din Ucraina, unde atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat în repetate rânduri întreruperi ale alimentării cu electricitate și căldură.
Un incident major care afectează o centrală electrică, o instalație de distribuție sau o altă componentă esențială a rețelei poate avea consecințe asupra unui număr mare de consumatori. Din acest motiv, protejarea infrastructurii critice a devenit o prioritate pentru numeroase guverne europene.
Pe lângă atacurile convenționale, autoritățile iau în calcul și amenințările hibride, care pot combina utilizarea dronelor, sabotajul și atacurile cibernetice.
În aceste condiții, operatorii de infrastructură nu mai urmăresc doar repararea rapidă a avariilor, ci și prevenirea incidentelor care ar putea afecta funcționarea serviciilor esențiale.
Franța, printre țările care au făcut pași spre apărarea activă împotriva dronelor
Franța se numără printre statele europene care au avansat în adoptarea unor măsuri pentru combaterea dronelor în apropierea obiectivelor sensibile.
Potrivit relatărilor Reuters, legislația adoptată în Franța în august 2026 permite operatorilor autorizați ai unor infrastructuri critice și contractorilor acestora să detecteze, să bruieze și să neutralizeze drone în apropierea anumitor obiective desemnate.
În paralel, sunt evaluate sisteme antidrone care pot fi adaptate în funcție de tipul infrastructurii protejate și de natura amenințării. Printre soluțiile analizate se află dispozitive de bruiaj electronic și drone interceptoare.
Obiectivul este dezvoltarea unui sistem de apărare care să permită identificarea rapidă a aparatelor suspecte și intervenția în condiții controlate, fără a compromite siguranța populației.
Germania, Austria și Polonia analizează soluții similare
Și alte state europene își adaptează măsurile de securitate pentru a răspunde mai eficient incidentelor provocate de drone.
Germania și Austria analizează modalități de consolidare a protecției obiectivelor sensibile, în timp ce Polonia a făcut pași pentru dezvoltarea capacităților antidrone în jurul unor infrastructuri energetice importante.
În unele cazuri, operatorii au instalat sisteme specializate și au organizat exerciții împreună cu reprezentanții structurilor militare și ai poliției.
Totuși, regulile diferă de la o țară la alta. Una dintre principalele probleme este stabilirea autorității care poate decide neutralizarea unei drone și a persoanelor sau instituțiilor care răspund în cazul unor pagube produse în timpul intervenției.
Cine va răspunde dacă neutralizarea unei drone provoacă pagube?
Acordarea unor atribuții suplimentare companiilor private ridică probleme juridice și operaționale importante.
Neutralizarea unei drone poate provoca accidente, vătămări sau distrugeri materiale, în special dacă aparatul cade într-o zonă locuită ori în apropierea unor instalații industriale. Din acest motiv, operatorii solicită reguli clare privind autorizarea intervențiilor și răspunderea pentru eventualele consecințe.
În lipsa unui cadru juridic bine definit, unele companii ar putea ezita să utilizeze sisteme antidrone, chiar dacă dispun de tehnologia necesară.
Autoritățile trebuie să stabilească în ce condiții poate fi neutralizat un aparat, cine aprobă intervenția și cum sunt coordonate companiile cu poliția, armata și celelalte instituții responsabile de securitate.
Uniunea Europeană pregătește o abordare coordonată
La nivel european, Comisia Europeană a prezentat în februarie 2026 un plan de acțiune pentru combaterea amenințărilor reprezentate de drone. Documentul urmărește îmbunătățirea capacităților de detectare, consolidarea cooperării între statele membre și dezvoltarea sistemelor de răspuns.
Planul include și măsuri pentru protejarea infrastructurii critice, precum și explorarea unor soluții juridice care să permită operatorilor privați să adopte măsurile necesare împotriva dronelor ostile.
În paralel, Uniunea Europeană urmărește dezvoltarea industriei europene de tehnologii antidrone și accelerarea introducerii unor sisteme mai eficiente pe piață.
O astfel de abordare ar putea contribui la reducerea vulnerabilităților infrastructurii energetice, de transport și de comunicații.
Ce înseamnă noua strategie pentru securitatea Europei
Extinderea capacităților de apărare împotriva dronelor ar putea schimba modul în care sunt protejate obiectivele strategice europene. Companiile care administrează infrastructuri esențiale ar putea avea un rol mai activ în detectarea și gestionarea amenințărilor, însă intervențiile ar depinde de legislația fiecărui stat și de autorizările aplicabile.
Provocarea principală va fi găsirea unui echilibru între reacția rapidă la amenințări și respectarea regulilor privind siguranța publică și răspunderea juridică.
Pe măsură ce dronele devin mai accesibile și mai complexe, cooperarea dintre guverne, structurile de securitate și operatorii infrastructurii critice va avea un rol tot mai important în apărarea Europei.
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News