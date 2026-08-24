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Politica· 2 min citire
George Simion, atac la adresa lui Ilie Bolojan după întâlnirea secretă cu șefa CCR: ”Trebuie să dea explicații în Comisia Parlamentară”
Publicat24 aug. 2026, 23:03
Actualizat24 aug. 2026, 23:17
SursăRealitatea PLUS
George Simion a declarat luni seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, că AUR nu a votat împotriva declarației de avere și a subliniat că România are nevoie de un guvern stabil. Președintele AUR a vorbit și despre întâlnirea secretă a lui Ilie Bolojan cu șefa CCR, dar și despre soluțiile pentru ieșirea din criză și anume, alegerile anticipate și suspendarea președintelui.
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