GEORGE SIMION CERE AUDIEREA FONDATORULUI TELEGRAM ÎN DOSARUL ANULĂRII ALEGERILOR - DOCUMENT
Liderul AUR George Simion cere audierea lui Pavel Durov, fondatorul rețelei de mesagerie Telegram de către statul român în dosarul anulării alegerilor.
Cererea de anulare a alegerilor prezidențiale formulată de către liderul AUR George Simion a ajuns pe masa celor 9 judecători de la Curtea Constituțională. Orice contestație mai poate fi depusă până astăzi, la ora 23:59, pentru a fi analizată în ședința de mâine.
Vorbim despre o cerere care se întinde pe 20 de pagini și prezintă mai multe argumente dar și dovezi pentru anularea acestui scrutin, întrucât ar fi fost unul viciat și influențat de mai multe interferențe ale unui stat străin.
Aici vorbim și de o solicitare către Curtea Constituțională de administrare a probelor cu înscrisuri și audierea prin videoconferință a fondatorului Telegram Pavel Durov, care a declarat că este pregătit să depună mărturie pentru a clarifica situația cu privire la alegerile prezidențiale din luna mai, a transmis jurnalista Alessia Păcuraru.
