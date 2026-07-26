Marian Alecu critică dur clasa politică: „Ne-am săturat de incompetență și infatuare. Nu faceţi decât să vă feriţi de leadership şi implicare”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 iul. 2026, 16:54

Marian Alecu lansează un atac dur la adresa clasei politice, pe care o consideră responsabilă pentru „haosul generalizat” din România. Omul de afaceri susține că actuala perioadă este una dintre cele mai confuze și deprimante din istoria postdecembristă, cu efecte directe asupra economiei și vieții de zi cu zi.

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