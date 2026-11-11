Negocieri de pace la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina
Negocieri de pace la Abu Dhabi / Profimedia
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina continuă la Abu Dhabi. Se discută despre o posibilă întâlnire între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Negocierile internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina continuă la Abu Dhabi, unde reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite încearcă să găsească o soluție pentru oprirea conflictului. Discuțiile au intrat într-o etapă importantă, iar printre scenariile luate în calcul se numără inclusiv o întâlnire directă între președinții Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Primele discuții, desfășurate marți, 10 noiembrie, au durat peste patru ore. La negocieri au participat și emisarii administrației americane, Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit declarațiilor oficialilor implicați, atât delegația ucraineană, cât și cea rusă ar fi demonstrat disponibilitate pentru anumite compromisuri în vederea obținerii unui acord de pace.
Emisarul special al președintelui Donald Trump a transmis că există semnale pozitive din partea ambelor tabere. Cu toate acestea, rămân numeroase incertitudini, în special în ceea ce privește intențiile reale ale Moscovei și condițiile în care Vladimir Putin ar accepta încheierea războiului.
Întâlnire Zelenski-Putin, posibilă în afara Rusiei
Unul dintre cele mai importante scenarii discutate în contextul negocierilor de la Abu Dhabi este organizarea unei întrevederi directe între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Președintele ucrainean și-ar fi exprimat disponibilitatea de a se întâlni cu liderul de la Kremlin într-o locație situată în afara Moscovei.
Printre variantele vehiculate se află Florida, unde luna viitoare este programat summitul G20. O eventuală întâlnire între cei doi lideri ar putea reprezenta un pas important în procesul diplomatic, însă, până în acest moment, nu a fost anunțată o decizie oficială privind organizarea acesteia.
Patru teme majore pe agenda negocierilor de pace
Discuțiile de la Abu Dhabi vizează mai multe dosare esențiale pentru viitorul Ucrainei și securitatea europeană. Printre principalele subiecte se numără încetarea focului, garanțiile de securitate pentru Kiev, reconstrucția țării și problemele umanitare generate de război.
Un punct important îl reprezintă propunerea Statelor Unite privind acordarea unor garanții de securitate Ucrainei, inspirate de mecanismul de apărare colectivă prevăzut de Articolul 5 al NATO. Inițiativa ar putea oferi Kievului protecții suplimentare în cazul unor noi agresiuni, dar se apropie de limitele pe care Kremlinul le-a prezentat anterior drept inacceptabile.
Teritoriile, principalul obstacol în calea unui acord
Cea mai dificilă problemă rămâne statutul teritoriilor ocupate de Rusia. Moscova continuă să solicite controlul asupra întregului Donbas, în timp ce Kievul respinge cedarea teritoriilor ucrainene.
Președintele Volodimir Zelenski a precizat că discuțiile au abordat și aspecte umanitare, inclusiv schimbul de prizonieri de război și repatrierea copiilor ucraineni duși în Rusia.
Deși negocierile de la Abu Dhabi transmit primele semnale de deschidere diplomatică, diferențele dintre pozițiile celor două tabere rămân considerabile. O eventuală întâlnire Zelenski-Putin ar putea deveni un moment decisiv pentru viitorul conflictului, însă perspectivele unui acord de pace depind în continuare de compromisurile pe care Rusia și Ucraina sunt dispuse să le accepte.
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