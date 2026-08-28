Nicușor Dan a promulgat legile necesare pentru PNRR. România are termen-limită 31 august

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august 2026, mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate de România prin PNRR, cu doar câteva zile înainte de termenul-limită de 31 august.
Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august 2026, mai multe acte normative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate de România prin PNRR, cu doar câteva zile înainte de termenul-limită de 31 august.
Printre actele promulgate se află și legea privind modificarea unor prevederi din domeniul integrității, pentru care șeful statului a anunțat că își menține obiecțiile de neconstituționalitate.
Legea privind integritatea, promulgată
Președintele a precizat că își menține argumentele prezentate anterior în sesizarea de neconstituționalitate adresată Curții Constituționale. El a explicat însă că promulgarea este necesară pentru ca România să își respecte angajamentele asumate prin PNRR.
Noua lege are și efecte asupra aleșilor locali aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese, iar cazul primarului Timișoarei, Dominic Fritz, a devenit unul dintre principalele subiecte ale dezbaterii publice.
Promulgările vin în contextul presiunii pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din PNRR înainte de expirarea termenului-limită.
România trebuie să adopte și să pună în aplicare reformele asumate pentru a putea accesa fondurile europene aferente planului. Președintele a subliniat în repetate rânduri că aceste fonduri sunt importante pentru investiții și pentru modernizarea unor domenii esențiale.
Codul urbanismului, printre reformele asumate
Printre legile asociate jaloanelor PNRR se află și Codul urbanismului, proiect aflat în dezbatere de mai mulți ani.
Nicușor Dan a menționat anterior că adoptarea acestuia reprezintă un pas important și a subliniat că noua legislație include și prevederi legate de rezultatele referendumului organizat în București în 2024.
Miza: fondurile europene
Președintele a transmis că România nu își permite să rateze accesarea fondurilor prevăzute în PNRR. Banii europeni sunt destinați unor proiecte de infrastructură, spitale, școli și altor investiții, dar și unor reforme administrative.
Promulgarea legilor vine astfel în ultimele zile înaintea termenului-limită, într-un moment în care autoritățile trebuie să demonstreze că reformele asumate au fost adoptate și pot fi implementate.