Nicușor Dan, o nouă apariție controversată, cu un palton ce pare să-i fie mare. Stilist: „Nu stai cu degetele strânse ca un viezure” - VIDEO
Nicușor Dan, o nouă apariție controversată, cu un palton ce pare să-i fie mare. Stilist: „Nu stai cu degetele strânse ca un viezure” - VIDEO
Nicușor Dan a bifat o nouă apariție publică surprinzătoare
Nicușor Dan a bifat o nouă apariție publică surprinzătoare la reuniunea informală a Consiliului European din Belgia. Șeful statului a defilat prin fața celorlalți lideri cu un palton mult prea mare și, aparent, cu o mică pată pe poale. Apariția a fost comentată dur, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de designerul Adrian Oianu.
Nicușor Dan este mult prea încăpățânat și nu acceptă opiniile experților care i-ar putea îmbunătăți imaginea, a afirmat designerul, subliniind faptul că șeful statului i-a lăsat impresia că are mânecile paltonului prea lungi, ținându-și mâinile „ca un viezure”.
În paralel, Serghei Mizil l-a taxat dur pe președinte, despre care a declarat că încă nu știe că este șeful de stat al României.
Jurnalistul Robert Turcescu a fost cel care a postat fotografia care surprinde detaliile legate de ținuta președintelui.
Citește și:
- 16:25 - Nicușor Dan atacă instituțiile statului și adversarii politici pentru a evita explicațiile cerute de AEP privind banii de campanie
- 11:09 - AEP a sesizat Parchetul în cazul campaniei lui Nicușor Dan: sunt suspiciuni privind cheltuieli electorale de peste 870.000 lei
- 10:09 - Nicușor Dan a promulgat legea pensiilor speciale. Cum a motivat această decizie
- 08:02 - AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News