Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan recunoaște că Ilie Bolojan l-a mințit: „A spus că susține un guvern minoritar PSD”
Nicușor Dan
Nicușor Dan spune că Ilie Bolojan a mințit cu privire la poziția sa și a liberalilor în ceea ce privește viitorul Guvern. Președintele a declarat că ar fi preferat ca premierul interimar să recunoască faptul că și-a schimbat strategia. Mai mult, Nicușor Dan a susținut că tuturor o să le pară rău pentru situațiile de acum dacă rapoartele economice ale României vor fi negative.
Citește și
- 16:15Nicușor Dan: „Acum nu avem majoritate care să susțină un guvern. Cer să existe 233 de oameni care să voteze”
- 15:43Marcel Ciolacu, despre economia României: „Problema nu este deficitul, ci prăbușirea consumului”
- 13:45Răsturnare de situație în Parlament: OUG 38 privind sistemul SAFE a picat în plen
- 13:21Noi reglementări pentru sportul romanesc: modificările propuse de AUR la Legea 4 au trecut de Parlament
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News