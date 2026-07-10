Război pe justiție. Asalt total pentru salvarea penalilor, ordin pe unitate -VIDEO

Dosarul deschis de DIICOT în cazul azilelor lui Viorel Pașca a reaprins războiul dintre gașca premierului demis și Justiție. Oamenii din jurul lui Bolojan au sărit la gâtul magistraților, după ce justiția a taxat abuzurile din Bihor. Lucru pe care l-a făcut și Ministrul Dragoș Pâslaru prin demiterea Alexandrei Zară pentru că nu l-a informat înainte de operațiunea procurorilor antimafia și a polițiștilor de la crima organizată.
”Nu l-am informat pentru aș fi săvârșit o infracțiune”
”Demiterea a avut loc la telefon. Mi-a spus: Bună ziua! În cursul zilei de astăzi, urmează să vă revoc mandatul, o să apară în Monitorul Oficial. Vreau să știți că motivul este nicidecum altul decât faptul că, din înțelegerea pe care o am, puteați să-mi comunicați această informație, nu ați făcut-o și nu cred că putem colabora mai departe. Nu l-am informat pentru că aveam această obligație pe care organele de urmărire penală mi-au exprimat-o în mod expres și, de altfel, dacă aș fi făcut-o, aș fi săvârșit o infracțiune”, a declarat Alexandra Zară, la Realitatea PLUS.
Mai mult, după ce a demis-o pe Alexandra Zară din funcție, ministrul Pîslaru a cerut președintelui Consiliului Județean Bihor să îl sancționeze pe directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.
”Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară. De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”, a scris Dragos Pîslaru într-o postare pe Facebook.
Asta deși procurorii susțin că ministrul Muncii, pus de Ilie Bolojan în conducerea PNL, ar fi instigat la nerespectarea legii.
DIICOT taxează măsurile luate de Pîslaru după descinderile din Bihor
”Pe această cale, ne exprimăm aprecierea pentru profesionalismul și implicarea doamnei Alexandra Zară, președinta Autorității Naționale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, în activitatea de relocare a persoanelor aflate în evidentă stare de vulnerabilitate, acesta fiind un bun exemplu de cooperare inter-instituțională în cazuri de amploare ce presupun implicarea mai multor instituții sau autorități publice. Având în vedere particularitățile cauzei, caracterul nepublic al urmăririi penale și necesitatea prevenirii compromiterii activităților investigative ce urmau a fi desfășurate (efectuarea unor percheziții domiciliare autorizate), tuturor reprezentanților instituțiilor participante li s-a pus în vedere obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor comunicate și a activităților planificate”, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă.
Ilie Bolojan: ”Nu am nicio legătură cu acest caz”
Numele asociației conduse de Viorel Pașca apare în mai multe documente oficiale ale Consiliului Județean Bihor din perioada mandatului lui Ilie Bolojan, acesta a negat însă, în tot acest timp, existența vreunei colaborări.
”Nu am nicio legătură cu acest caz, nu am avut interacțiuni cu reprezentanții acestei asociații, nu i-am vizitat niciodată. În calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație, în anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premieri, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare”,a declarat Ilie Bolojan.
În tot acest scandal a intervenit și Oana Gheorghiu, care a acuzat procurorii că au depășit limita.
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