Scandal în coaliție! Claudiu Manda îl atacă dur pe Bolojan: „Ați căutat un pretext ca să nu vă țineți de cuvânt”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 iun. 2026, 14:03

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un atac dur la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a schimbat în repetate rânduri poziția în timpul negocierilor politice și că nu și-a respectat angajamentele asumate.

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