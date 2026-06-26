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UE schimbă regulile pentru aderare: Ucraina și Moldova ar putea primi beneficii economice înainte de statutul de membru

Maia Sandu, Vlodomir Zelenski

Maia Sandu, Vlodomir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 12:48

Comisia Europeană lucrează la un nou mecanism de integrare treptată pentru statele aflate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acestea ar urma să beneficieze de avantaje economice înainte de obținerea statutului de membru cu drepturi depline, în funcție de progresele făcute în implementarea reformelor.

Inițiativa are ca obiectiv accelerarea procesului de extindere al Uniunii, în special în contextul geopolitic actual generat de războiul din Ucraina. Totuși, propunerea exclude acordarea de drepturi politice înainte de aderarea oficială.

Concret, țările candidate ar putea avea acces gradual la anumite programe de finanțare europeană, la acorduri comerciale preferențiale și, în anumite condiții, chiar la segmente ale pieței unice. Nivelul beneficiilor ar urma să fie stabilit individual, în funcție de ritmul reformelor și de alinierea la legislația europeană.

Spre deosebire de alte scenarii discutate anterior, care vizau o implicare politică parțială înainte de aderare, noul plan se concentrează exclusiv pe integrarea economică, fără participare la procesul decizional al Uniunii Europene.

Ucraina și Republica Moldova se numără printre principalele state vizate de această strategie, fiind considerate prioritare în actualul context de extindere.

Potrivit discuțiilor de la nivel european, această abordare ar putea avea șanse mai mari de a obține consens între statele membre, fiind susținută în diverse forme de mai multe capitale europene, care văd în integrarea progresivă o soluție de compromis între reforme și extindere.

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